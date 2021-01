Na terenie Disneylandu powstało centrum szczepień przeciw COVID-19

Ochotników do zaczepienia się przeciw koronawirusowi na terenie Disneylandu w Anaheim było wielu. Strona, na której można zapisać się na wizytę, została szybko zawieszona. Podobnie było z aplikacją rejestrującą chętnych.

Jeden z mężczyzn, cytowany przez amerykański portal zdradził, że miał szczęście, ponieważ udało mu się umówić na szczepienie we wtorek wieczorem.

Z danych przedstawionych przez Orange County Healthcare Agency (HCA) wynika, że we wtorek na liście znalazło się 10 000 osób. Dodatkowo agencja poinformowała na Twitterze, że obecnie trwają "prace techniczne", które mają rozwiązać problem ws. zapisów chętnych.

Centrum szczepień zostało otwarte o godz. 8. Ruchem drogowym na miejscu zajęli się funkcjonariusze policji. W środę zaszczepiono 3 tys. osób.

We are working diligently to address any technical issues this large influx of visitors may have caused. We thank the community for their patience as we continue to improve the experience for visitors. #OCCOVID19 #Othena #COVIDVaccine #COVIDVaccineFacts (2/2)