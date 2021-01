Impreza przy Nowogrodzkiej. Interweniowała Straż Miejska

Do incydentu doszło późnym wieczorem 12 stycznia. Wtedy strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie o awanturze nieproszonych gości na strychu trzypiętrowej kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej.

Strażnicy relacjonują, że było ok. godz. 22:30, gdy radiowóz strażników miejskich zatrzymał się przed kamienicą. Wchodzących do bramy funkcjonariuszy zatrzymał mężczyzna. Oświadczył, że został pobity na strychu. Z jego relacji wynikało, że napadło go dwóch mężczyzn i kobieta.

"Szczęśliwa kobieta"

Sprawcy mieli zabrać nieco ponad 100 złotych. Funkcjonariusze weszli z mężczyzną do pomieszczeń, w których miało dojść do przestępstwa. Zastali tam dwóch mężczyzn w wieku 42 i 52 lat, których poszkodowany wskazał jako sprawców pobicia.

"Chwilę później dołączyła do nich szczęśliwa kobieta, która… przyniosła zakupy. Radość z dobrze zapowiadającej się imprezy na cudzy koszt uszła z niej tak szybko jak powietrze z balonu" - przekazała stołeczna Straż Miejska.

37-latka została również wskazana jako sprawczyni pobicia. Strażnicy wezwali patrol policji, któremu przekazano ujęte osoby. Ponieważ cała trójka była nietrzeźwa, przewieziono ich do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Gdy wytrzeźwieją, zajmie się nimi policja.

