W czwartek do Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie został przywieziony robot chirurgicznego da Vinci. Urządzenie kosztowało ok. 9,9 mln zł – poinformowała rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Agnieszka Wiśniewska.

„Robot zostanie zainstalowany w budynku radioterapii, a po jego uruchomieniu rozpocznie się szkolenie kadry medycznej, która będzie go obsługiwała” – zapowiedziała rzeczniczka.

Da Vinci umożliwia wykonywanie mało inwazyjnych, a przy tym niezwykle precyzyjnych zabiegów i operacji w zakresie nowotworów prostaty, jelita grubego czy onkologicznej chirurgii ginekologicznej.

Bardziej precyzyjny niż człowiek

Robot może być wykorzystywany również w urologii, chirurgii ogólnej, proktologii, kardiochirurgii, transplantologii, chirurgii naczyniowej, ginekologii, laryngologii czy chirurgii kolonoktalnej.

„Da Vinci umożliwia osiągnięcie precyzji cięcia przekraczającej możliwości ludzkich rąk, zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych podczas operacji, a przez to mniej powikłań oraz skrócenie okresu hospitalizacji” – wyjaśniła Wiśniewska.

Dodała, że w Unii Europejskiej jest ok. 900 robotów da Vinci, z czego w Polsce tylko dziewięć urządzeń modelu, który właśnie dostarczono do gorzowskiego szpitala. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych uruchomiono już ok. 4 tys. takich robotów chirurgicznych.

dsk/ PAP