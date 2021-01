Ciało Polki było w walizce. Policja poszukuje mężczyzny, który może mieć związek z zabójstwem

Policja ustaliła, że kobietę po raz ostatni widziano 13 listopada. Jej zwłoki 18 grudnia odnalazł malarz pokojowy. Były ukryte w walizce, która znajdowała się w jednym z pokoi. "Nieprzyjemny zapach" miał utrzymywać się na terenie hostelu od dwóch tygodni.

ZOBACZ: Ciało w walizce. Tajemnicza śmierć kobiety w Londynie. "To Polka"

Według sąsiadów, 41-latka miała nadużywać alkoholu. Była jednak przy tym osobą spokojną i przyjazną. - Bardzo miła, przyjazna, dobra - opisywał Martin, znajomy zamordowanej, a inna mieszkanka hostelu dodała: "miała trochę problemów z piciem, ale była cudowną kobietą. Myśleliśmy, że po prostu wyjechała".

Poszukiwania 50-letniego Petrasa Z.

Świadkowie utrzymują, że po zaginięciu kobiety zniknął także jeden z mieszkańców hostelu. Śledczym udało się ustalić jego tożsamość. - Zidentyfikowaliśmy Petrasa Z. jako kogoś, z kim musimy porozmawiać, aby dowiedzieć się, co stało się z Joanną - powiedział inspektor Wayne Jolley z Wydziału Zabójstw w Met.

MET Police Kobieta była opisywana przez sąsiadów jako spokojna i przyjazna

Detektyw zaapelował do osób, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa 50-letni Litwin. - Jestem przekonany, że są ludzie, którzy widzieli go lub wiedzą, gdzie jest. Zachęcam ich do zgłaszania się do nas - powiedział Jolley. - Jeśli wiesz cokolwiek o miejscu pobytu Petrasa Z., skontaktuj się z nami. Otrzymasz wsparcie, a Twoje informacje mogą być kluczowe dla tego dochodzenia.

MET Police Poszukiwany Petras Z.

Funkcjonariusze podejrzewają, że mężczyzna opuścił terytorium Wielkiej Brytanii. Według posiadanych przez nich informacji Petras Z. może przebywać obecnie na terenie Niemiec.

rsr/ac/ "The Sun"