"O godzinie 15:25 doszło do awarii w Elektrociepłowni Żerań" - poinformował burmistrz warszawskiej dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. W związku z tym wielu mieszkańców stolicy nie ma dostępu do bieżącej ciepłej wody lub jest on utrudniony. Chodzi o Bielany, Pragę-Północ, Pragę-Południe, Białołękę, Targówek i Żoliborz.