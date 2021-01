Nauczyciele zostaną zaszczepieni do 18 stycznia? Poseł PiS: zdążymy, spokojnie

Uczniowie klas I-III wrócą do szkół 18 stycznia. Decyzja o powrocie dzieci do nauczania stacjonarnego podzieliła polityków. Według opozycji jest to nierozsądne, bo w dalszym ciągu nie rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Pytany o to w programie "Debata Dnia" Jan Mosiński odpowiedział: - Zdążymy, spokojnie. Po programie poseł PiS sprostował swoją wypowiedź w mediach społecznościowych.