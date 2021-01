Ozdoba o wyjeździe Emilewicz w góry: absolutnie niedopuszczalne

- Nie ukrywam, że to sytuacja - delikatnie mówiąc - niewygodna. Rząd robi wszystko, żeby minimalizować obostrzenia, a tymczasem pojawiają się informacje medialne i one są oburzające. Sam jestem z tego powodu niezadowolony - tak o wyjeździe Jadwigi Emilewicz i jej rodziny w góry mówił w "Debacie Dnia" Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, polityk Solidarnej Polski.

"Synowie od 6 roku życia są członkami klubów narciarskich i uczestniczą w zgrupowaniach i zawodach (...) Jako rodzic i ich opiekun byłam z nimi na stoku w Suchem, ale w żaden sposób nie naruszyłam rządowych wytycznych" - napisała w oświadczeniu była wicepremier Jadwiga Emilewicz. Według doniesień medialnych jej synowie pojawili na stoku - pomimo obostrzeń - bez aktywnych licencji sportowych.

- Nie interesują mnie za bardzo te wyjaśnienia - przyznał w "Debacie Dnia" Jacek Ozdoba, zaznaczając, że politycy powinni "postępować odpowiedzialnie". - To szkodzi Zjednoczonej Prawicy - ocenił.

"Problem, z którym musimy się zmierzyć"

- Obywatele mają obraz, że któryś z byłych członków rządu jedzie i łamie obostrzenia - przekonywał wiceminister. - Dla mnie to niepokojące i absolutnie niedopuszczalne. Nie ma na to politycznej zgody Solidarnej Polski. Dymisja w tym przypadku nie wchodzi w grę, ponieważ pani Emilewicz nie pełni funkcji rządowej, jest na pewno twarzą Zjednoczonej Prawicy i jest to duży problem, z którym musimy się zmierzyć - podsumował.

- Sądzę, że przez tę historię rekomendowanie w przyszłości Jadwigi Emilewicz na ważne stanowiska będzie utrudnione - dodał Ozdoba.

- Osobiście nie dopuściłabym do takiej sytuacji - przyznał Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

- Zakazano jakiejkolwiek działalności, aktywności, rekreacji, a tu nagle osoby związane z osobami z rządu mogą sobie pojechać, szusować. To na pewno nie buduje morale - ocenił Adam Szejnfeld, senator Platformy Obywatelskiej.

- Jak zwykle na takie sytuacje naród polski reaguje humorem. Pierwszy żart polityczny w tym roku pojawił się o "kombinacji poselskiej na nartach" - powiedział senator PSL Michał Kamiński.

