Krowy utknęły na rozlewisku. Akcja strażaków [ZDJĘCIA]

Jak informuje OSP Nowy Cydzyn, do zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości Brzostowo. - Nasze zadanie polegało na pokonaniu rzeki Biebrzy, przetransponowaniu 8 zaginionych krów do miejsca przeprawy przez rzekę - podali strażacy.

Piotr Barbachowski/zlomzy.pl

Akcję utrudniał teren, na którym pracowali - rozlewiska pokryte warstwą lodu oraz bagna.

Piotr Barbachowski/zlomzy.pl Stado udało się uratować kilku godzinach. - Po 6 godzinach udało się przewieźć całe stado do miejsca przeprawy oraz przetransportować na drugi brzeg rzeki i przekazać właścicielowi stada - informuje OSP Jeziorko. Stado udało się uratować kilku godzinach. - Po 6 godzinach udało się przewieźć całe stado do miejsca przeprawy oraz przetransportować na drugi brzeg rzeki i przekazać właścicielowi stada - informuje OSP Jeziorko.

Piotr Barbachowski/zlomzy.pl To druga tego typu interwencja strażaków w ostatnich dniach. Już tydzień temu mundurowi ratowali krowy, które utknęły na rozlewisku. To druga tego typu interwencja strażaków w ostatnich dniach. Już tydzień temu mundurowi ratowali krowy, które utknęły na rozlewisku.

pgo/ polsatnews.pl