Potrwa ponad dwa lata, a w jego trakcie sąd przesłucha ponad 900 świadków w sprawie 355 podejrzanych o przynależność do mafijnej grupy przestępczej działającej w ramach 'Ndranghety i współpracę z nią. Największy od dziesięcioleci proces w sprawie zorganizowanych grup przestępczych ruszył we Włoszech w środę.

Trzy godziny zajęło śledczym odczytanie nazwisk oskarżonych podczas niedawnego przesłuchania przedprocesowego. Na liście osób, którym zostaną postawione zarzuty znajdują się politycy, policjanci, urzędnicy państwowi, domniemani członkowie mafii i jej współpracownicy. Łącznie obejmuje ona 355 osób, które miały pracować lub współpracować z rodziną Mancuso, będącą jedną z najpotężniejszych organizacji w 'Ndranghecie.

Liczba ta rośnie, gdy uwzględni się 92 podejrzanych, którzy zdecydowali się na oddzielny i przyśpieszony proces. Jest wśród nich były senator partii Forza Italia, prawnik Giancarlo Pittelli. Zaprzecza on powiązaniom 'Ndranghety ze światem polityki i innymi potężnymi instytucjami, takimi jak sądy.

Rozprawy toczyć się będą w budynku dawnego centrum telefonicznego w Lamezia Terme we włoskiej Kalabrii. Miejsce to zostało specjalnie zmodyfikowane, aby móc pomieścić setki osób, które będą brać udział w procesie. Ze względów bezpieczeństwa budynek został ufortyfikowany, a oskarżeni będą przebywali w klatkach.

Czym jest 'Ndrangheta?

Ndrangheta, podobnie jak amerykańska Cosa Nostra, to konfederacja grup przestępczych, a nie jednolita organizacja. Przez wiele lat stanowiła nieprzeniknioną dla organów ścigania strukturę.

"Ich siła tkwi w odpowiedniej zdolności łączenia świata podziemnego ze światem normalnym" - mówił "The Guardian" Antonio Nicaso, ekspert z Nathanson Center on Crime and Security na York University w Toronto - Klany 'Ndranghety charakteryzują się głębokimi więzami krwi, cechą, która do niedawna czyniła tę organizację praktycznie nieprzeniknioną. Dziś wreszcie wielu z tych braci, siostrzeńców, a nawet dzieci zdecydowało się występować jako świadkowie przeciwko własnym krewnym.

Z danych włoskiej policji wynika, że 'Ndrangheta kontroluje około 80 proc. światowego handlu kokainą. Szacowane zyski z tytułu tej działalności, osiągane przez zrzeszone w niej grupy przestępcze, wynoszą 40 miliardów euro.

"Tłuścioch", "Wilk" i "Blondyn"

Rozpoczęty proces dotyczy jednej z najpotężniejszych organizacji działających ramach 'Ndranghety. Chodzi o rodzinę Mancuso, kierowaną przez 66-letniego Luigiego Mancuso, znanego pod pseudonimem "Wujek". Oprócz niego wśród oskarżonych znajdują się m.in. osoby o pseudonimach takich jak "Tłuścioch", "Wilk" i "Blondyn".

Akt oskarżenia obejmuje przestępstwa, tj. handel narkotykami, zlecanie morderstw i usiłowanie zabójstw oraz wymuszenia, ujawnianie tajemnic państwowych, nadużywanie władzy urzędniczej i lichwiarstwo.

- Ten proces pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest 'Ndrangheta w społeczeństwie - powiedział AFP profesor kryminologii na Uniwersytecie Oksfordzkim, Federico Varese - To szokujące, że masz grupę przestępczą tak silną i zakorzenioną na terytorium państwa, że musisz postawić przed sądem setki osób.

"Tę duszącą 'Ndranghetę, która odbiera ludziom oddech i bicie serca" obiecał stłamsić 62-letni prokurator Nicola Gratteri. Mężczyzna od trzydziestu lat żyje pod ochroną policji. To właśnie on będzie głównym oskarżycielem w trakcie procesu, na którego potrzeby zebrano m.in. dane z 24 000 podsłuchów.

