PSL: żądamy, by do grupy "0" włączyć nauczycieli

- Skoro rząd podjął decyzję, że wraca nauka stacjonarna w klasach I-III, to PSL żąda, aby w programie szczepień do grupy "0" natychmiast włączyć wszystkich nauczycieli - oświadczył we wtorek poseł Dariusz Klimczak. Zaproponował też trzy zmiany mające usprawnić proces szczepień w Polsce.