Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Brazylii 25 822 nowe zakażenia koronawirusem i 480 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. Co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się we Włoszech przeciwko COVID-19 poza kolejką - podaje we wtorek dziennik "La Repubblica". Zapis naszej relacji "minuta po minucie".