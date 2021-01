Wolontariat za szczepienia poza kolejnością? Zborowski: trzeba to zrobić

Trzeba to zrobić. Uważam, że to jest dobry pomysł - mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste; ja tego nie odbieram jako karę - powiedział w poniedziałek zaszczepiony pod koniec grudnia 2020 r. w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego aktor Wiktor Zborowski.

- Myślę, że osoby zaszczepione poza kolejnością powinny poczuć odpowiedzialność. Pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach, w których można pomóc walczyć z covidem – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odniósł się w ten sposób do osób, m.in. aktorów i piosenkarzy, które zostały już zaszczepione przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), choć nie były medykami ani nie należały do ich rodzin.

"Moje intencje były czyste"

Zaszczepiony pod koniec grudnia 2020 r. aktor Wiktor Zborowski w poniedziałek w rozmowie z Radiem ZET zapowiedział "wolontariat na oddziale covidowym".

- Trzeba to zrobić. Uważam, że to jest dobry pomysł - mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste - więc ja tego nie odbieram jako jakąś karę - powiedział. - Ja w razie czego mogę na to wyrazić zgodę - dodał artysta.

- Ani przez sekundę nie miałem złych intencji, ale być może to jest dobry pomysł - komentował aktor dla Wydarzeń.

Pytany o to, jak do propozycji ministra Niedzielskiego odnoszą się "koledzy i koleżanki aktora", Zborowski przyznał, że "rozmawia z Krzysiem Materną". - I Krzysiek powiedział, że też się przychyla do tego - wyjaśnił.

Afera na WUM

Minister Zdrowia poinformował w poniedziałek, że zakończona 8 stycznia kontrola NFZ w WUM wykazała, że z 450 dawek szczepionki, przeznaczonych dla personelu medycznego tej placówki, blisko 200 zaszczepionych nie było pracownikami WUM.

Wśród zaszczepionych przez Centrum Medyczne WUM znaleźli się b. premier, europoseł SLD Leszek Miller z żoną, aktorzy, m.in. Krystyna Janda, jej córka Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Anna Cieślak i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna czy dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

laf/ PAP