Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, publikowanych na profilu społecznościowym #SzczepimySię, wynika, że zgodnie ze stanem na godz. 10 w niedzielę, w Polsce wykonano 200 022 szczepień.

W porównaniu do tego samego raportu z soboty, liczba ta zwiększyła się o 1 235. To mniejszy wzrost niż w poprzednich dniach.

"Liczba szczepień w weekendy zależy od szpitali węzłowych"

Dworczyk pytany o powody tej sytuacji, wyjaśnił, że wynika to z systemu pracy szpitali węzłowych. - Mimo propozycji dostaw szczepionki ze strony ARM, niestety niewiele placówek zdecydowało się na szczepienia w soboty i w niedziele - powiedział.

Jak dodał, "w zeszłym tygodniu, obserwując ten proces, mogliśmy stwierdzić, że 509 szpitali węzłowych, które w tej chwili szczepi grupę zero, spokojnie może wykonywać co najmniej 50 tysięcy szczepień dziennie".

- Więc, tak jak powiedziałem, liczba szczepień w weekend zależy wyłącznie od decyzji i organizacji pracy przez same szpitale węzłowe - podkreślił minister.

Jak mówił, niższego przyrostu osób zaszczepionych należy się spodziewać również w danych z niedzieli.

Minister zapewnił jednocześnie, że w ciągu kolejnych pięciu dni zostanie zaszczepionych 250 tysięcy osób, czyli średnio w dniu roboczym właśnie ok. 50 tysięcy.

Maliszewski: 250 tys. szczepień w przyszłym tygodniu

Natomiast Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych przy KPRM, wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu zaszczepionych zostanie kolejnych 250 tys. osób.

"Szpitale węzłowe przyspieszają i podobny wynik będzie za tydzień, od 18 do 24 stycznia. 25 stycznia rusza 6 tys. punktów - szczepienia (dla osób) 70+. Zgodnie z planem" - napisał na Twitterze.

Kolejna dostawa do Polski szczepionek firmy Pfizer - jak przekazał szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, która zajmuje się ich dystrybucją w kraju - spodziewana jest ok. godziny 6 w poniedziałek. Dostarczonych zostanie 360 tysięcy dawek.

Dostawa szczepionek Moderny we wtorek

Kuczmierowski potwierdził także wcześniejsze zapowiedzi, zgodnie z którymi w nadchodzącym tygodniu do Polski po raz pierwszy dostarczone zostaną dawki szczepionek firmy Moderna. Europejska Agencja Leków (EMA) pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia szczepionek tej firmy do obrotu w UE wydała w środę.

- Dostawa szczepionek firmy Moderna powinna dotrzeć do nas we wtorek, prawdopodobnie około południa. Potwierdzamy jeszcze szczegóły organizacyjne z producentem. W tym tygodniu będzie to dostawa na 29 tysięcy dawek. Za dwa tygodnie będzie to około 40 tysięcy, tak aby na koniec stycznia liczba dawek wyniosła ok. 70 tysięcy - poinformował Kuczmierowski.

Jak wskazał, Moderna planuje dostarczyć ok. 400 tysięcy dawek w lutym oraz 360 tysięcy dawek w marcu. "Do końca pierwszego kwartału spodziewamy się ok. 840 tysięcy dawek szczepionki Moderny" - dodał prezes ARM.

Najpierw seniorzy, później nauczyciele

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia. W szpitalach węzłowych, których jest ponad 500, trwają szczepienia grupy zero. Od 25 stycznia zaszczepić się będą mogły osoby z pierwszej grupy.

W pierwszej kolejności seniorzy powyżej 70 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej, potem osoby powyżej 60 lat, nauczyciele i służby mundurowe. Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 70 lat ruszą od 15 stycznia.