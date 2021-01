Demokraci zarzucają prezydentowi „podżeganie do powstania”, w efekcie którego w minioną środę doszło do szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol. W efekcie zamieszek zginęło pięć osób, w tym postrzelona przez policjanta zwolenniczka Trumpa i jeden funkcjonariusz policji.

Szereg zarzutów

W treści artykułu argumentowano m.in., że republikański przywódca swoimi działaniami zagroził bezpieczeństwu USA i integralności systemu demokratycznego oraz zakłócił pokojowe przekazanie władzy.

Autorzy wniosku przypomnieli również ujawnioną w mediach telefoniczną rozmowę prezydenta z sekretarzem stanu Georgii, w której nakłaniał go do „znalezienia” takiej liczby głosów, by przechylić wynik w tym stanie na jego korzyść.

Przywołano również 14. poprawkę do konstytucji, która głosi, że osoba zaangażowana w „powstanie lub bunt” przeciwko Stanom Zjednoczonych nie może sprawować urzędu. Jako możliwą datę głosowania lider demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów Steny Hoyer wskazał najbliższą środę.

Pierwszy w historii

Reuters zwraca uwagę, że Trump może być pierwszym prezydentem USA w historii, wobec którego procedurę impeachmentu wszczęto dwukrotnie. Agencja zwraca jednak uwagę, że proces w Senacie odbyłby się najprawdopodobniej dopiero po planowanej na 20 stycznia inauguracji prezydenta Joe Bidena.

Poprzednia procedura impeachmentu została zainicjowana w grudniu 2018 r. Wówczas Demokraci postawili prezydenta w stan oskarżenia za nadużywanie władzy i utrudnianie pracy Kongresu. Senat, w którym większość mają Republikanie, uniewinnił Trumpa w lutym 2020 r.

dsk/PAP