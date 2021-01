Radosław Fogiel został szefem biura PiS ds. międzynarodowych

Poniedziałkowe posiedzenie Komitetu Politycznego poświęcone było sprawom statutowym; podczas posiedzenia powołano także biuro PiS ds. międzynarodowych, którego szefem został poseł Radosław Fogiel - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - Będę zajmował się tym samym, czym do tej pory, ale teraz zostało to zinstytucjonalizowane - wyjaśnił Fogiel w rozmowie z polsatnews.pl.

- To było posiedzenie poświęcone tylko i wyłącznie sprawom statutowym - przekazała dziennikarzom Czerwińska po zakończeniu poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Politycznego.

Jak dodała "dwie najważniejsze" uchwały jakie podjęto to powołanie szefa biura PiS ds. międzynarodowych oraz wybór szefa Forum Młodych partii. - Szefem tego biura został poseł Radosław Fogiel - poinformowała.

- Druga uchwała dotyczyła wyboru szefa Forum Młodych PiS, którym został Michał Moskal - powiedziała Czerwińska. Dodała, że została też przyjęty regulamin FM PiS.

- Oprócz tego były jeszcze poruszane, podejmowane uchwały w sprawach statutowych, np. w kwestiach członkowskich - mówiła rzeczniczka PiS. - To są różnego rodzaju sprawy dotyczące członkostwa w partii, np. osoby, które ubiegają się o to by je przywrócić w prawach członka - dodała Czerwińska. Nie chciała jednak podać szczegółów dotyczących kwestii przywracania członkostwa w partii.

Fogiel: będę zajmował się tym samym, czym do tej pory

- W dużym skrócie - będę zajmował się tym samym, czym do tej pory, ale teraz zostało to zinstytucjonalizowane - wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl Radosław Fogiel.



Jak dodał, "chodzi głównie o kontakty polityczne - międzynarodowe - na szczeblu międzypartyjnym". - W ugrupowaniach politycznych na świecie istnieją komórki, które zajmują się kontaktami międzynarodowymi pomiędzy partiami czy też na poziomie multilateralnym w organizacjach międzynarodowych, takich jak np. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy czy International Democrat Union - tłumaczył.



Rozmowy na temat powstania biura były prowadzone od dłuższego czasu. - Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS,

który według statutu ma prawo powoływać takie ciała - podsumował Fogiel, który nową funkcję ma łączyć z pracą posła i wicerzecznika PiS.

