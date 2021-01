Niemiecka gospodarka daje sobie radę z pandemią

Kanclerz Angela Merkel zapowiada, że nadchodzące tygodnie będą prawdopodobnie najtrudniejsze od początku pandemii. - To co słyszymy o mutacjach wirusa powoduje, że mamy nowe powody do zmartwień. Przyjęte niedawno restrykcje są drastyczne i trudne, ale konieczne - oświadczyła kanclerz.

Ożywienie za Odrą

Wygląda jednak na to, że niemiecka gospodarka jest w dużym stopniu odporna na jesienną falę koronawirusa. Polscy partnerzy handlowi Niemiec mogą być zadowoleni, bo w listopadzie 2020 roku import naszych zachodnich sąsiadów był o 4,7 proc. większy niż w październiku, a eksport wzrósł w tym samym czasie o 2,2 proc.

Dobre wyniki notuje także niemiecki handel wewnętrzny. Sprzedaż detaliczna była w listopadzie o 1,9 proc. większa niż miesiąc wcześniej, a w skali rok do roku wzrosła o 5,6 proc. W czasie lockdownu najbardziej zyskały handel elektroniczny i sprzedaż wysyłkowa. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy zeszłego roku obroty w tym sektorze wzrosły aż o 24 procent.

Nie wszystkie statystyki i prognozy są jednak dobre. Z barometru nastrojów konsumenckich opracowanego przez Niemiecki Związek Handlu Detalicznego (HDE), wynika, że na początku tego roku klienci będą więcej oszczędzać, a ich skłonność do robienia zakupów spadnie. HDE przewiduje, że wskutek koronakryzysu w Niemczech może zostać zamkniętych nawet 50 tysięcy placówek handlu detalicznego.

Niemiecka stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,1 proc. i była zbliżona do polskiej. W obu krajach bardzo różne są natomiast tendencje inflacyjne. My mamy duży, ponad 2-procentowy wzrost cen, a Niemcy deflację, czyli spadek o 0,3 proc.

Szansa dla przemysłu

Niejednoznaczne są najnowsze dane z niemieckiego przemysłu. W listopadzie 2020 roku produkcja była o 0,9 proc. większa niż w październiku. Jednak ubiegłoroczny listopad w porównaniu z listopadem 2019 roku przyniósł spadek produkcji o 2,6 proc. przy skorygowaniu wyniku o liczbę dni roboczych. Bardzo korzystny jest natomiast bilans zamówień w przemyśle - w skali rok do roku zwiększyły się o 8,5 proc.

Menedżerowie z niemieckich fabryk są w wyjątkowo dobrych nastrojach. Grudniowy wskaźnik PMI dla przemysłu u naszych sąsiadów zza Odry wyniósł 58,3 punktu i w Unii Europejskiej był mniejszy tylko od szwedzkiego (64,9). Wyniki powyżej 50 punktów są świadectwem rozwoju ekonomicznego. Dobrze wypada w tym zestawieniu cała strefa euro z rezultatem 55,2 punktu.

Wskaźnik koniunktury dla polskiego przemysłu w zeszłym miesiącu wyniósł 51,7 punktu po tym jak trzy razy z rzędu był wyliczany na 50,8 punktu. W tej chwili wyraźnie lepsze od nas wyniki w Europie - oprócz Szwedów i Niemców -mają Szwajcarzy (58 punktów), Brytyjczycy (57,5), Czesi (57) i Włosi (52,8).

Usługi pod kreską

Menedżerowie z europejskich przedsiębiorstw usługowych gorzej oceniają najbliższą przyszłość niż przedstawiciele sfery przemysłowej. Usługi już drugi raz w tym roku padają ofiarą administracyjnych restrykcji wprowadzanych w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.

Grudniowy wskaźnik koniunktury PMI dla usług we wszystkich największych krajach Starego Kontynentu lokuje się poniżej granicy 50 punktów, ale jest przeważnie dużo lepszy niż w listopadzie. W strefie euro indeks wzrósł z 41,7 punktu do 46,4.

Trzy kraje wspólnej waluty - Francja, Hiszpania i Niemcy - usługowy PMI miały w zeszłym miesiącu na podobnym poziomie - 47-49 punktów. Wyjątkowo źle wypadają Wochy z wynikiem 39,7 punktu.

W Polsce indeks dla firm usługowych nie jest liczony. Wiadomo jednak, że nastroje są złe. Firmy z branż, których działalność w ostatnich tygodniach została zamrożona mogą liczyć na wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0, jednak pieniądze będą wypłacane dopiero na przełomie stycznia i lutego.

Brytyjczykom brexit niestraszny

W skomplikowanym położeniu znaleźli się Brytyjczycy, którzy mierzą się z ekonomicznymi skutkami brexitu i są na etapie trzeciego w tym roku lockdownu. Mimo to, na Wyspach grudniowy indeks PMI dla przemysłu wzrósł z 55,6 do 57,5 punktu. Poprawił się także wskaźnik dla usług - z 47,6 do 49,4 punktu.

Wiele wskazuje na to, że w niezłej sytuacji są gospodarki azjatyckie. PMI dla przemysłu w Japonii po dłuższej przerwie wrócił do 50 punktów, ale dużo lepiej wypadają wskaźniki w Chinach i Indiach. W Państwie Środka przemysł notuje wynik 53 punktów, a w Indiach - 56,4.

Stany Zjednoczone też dobrze znoszą drugą falę koronawirusa i lockdowny. Najnowsze indeksy PMI dla przemysłu i usług są tam wyraźnie powyżej 50 punktów, jednak dla Amerykanów ważniejsze w mierzeniu koniunktury są wskaźniki ISM. W grudniu obydwa wypadły bardzo dobrze. ISM przemysłowy wyliczono na 60,7 punktu, a usługowy na 57,2.

rsr/ Jacek Brzeski