Nowe branże objęte pomocą. Rząd przedstawił założenia Tarczy Finansowej 2.0

Rząd przyjął we wtorek uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz noweli Tarczy Finansowej 1.0 PFR - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Dotąd na działania antykryzysowe wydano ponad 172 mld zł.

Jak wskazało CIR w komunikacie, w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19. Budżet programu wyniesie 13 mld zł.

Na program składają się: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł.

Jak podkreślono, finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Skorzystać może do 70 tysięcy przedsiębiorców

Aby uzyskać subwencję należy m.in. prowadzić działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD i odnotować "określony spadek obrotów".

Jak wskazano, warunkiem umorzenia 100 proc. subwencji jest m.in: "kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej; utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP)".

Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju z finansowania mogłoby skorzystać do 70 tys. przedsiębiorstw.

Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm

Według CIR przyjęte rozwiązania mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko utraty miejsc pracy i bankructw przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie noweli Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm - tzw. Tarczy Finansowej 1.0 PFR. "Rząd chce umożliwić umarzanie przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" - czytamy w komunikacie CIR. Jak dodano, na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł. Podkreślono, że do tej pory "na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy wydane zostało ponad 172 mld zł".

Nowe rozwiązania, jak wskazano, mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. "Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego" - podkreślono. Wskazano zarazem, że od jesieni 2020 r. niektóre obszary gospodarki zostały "w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami", a gospodarka znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii.

Dodano nowe branże

W ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm wsparciem zostało objętych ok. 40 branż - m.in. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; hotele i podobne obiekty zakwaterowania; restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

W wyniku konsultacji społecznych - jak zaznaczyło CIR - do programu dodane zostały także nowe branże: "sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych; karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur; pozostałe drukowanie; działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; introligatorstwo i podobne usługi; działalność agencji reklamowych; pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

rsr/PAP