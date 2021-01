"Kadencja Trumpa skończyła się dziś". Tajemnicza wiadomość na stronie Departamentu Stanu

Amerykańskie media podają, że informacja została edytowana kilkukrotnie. Pierwotna wersja mówiła o tym, że kadencja urzędującego prezydenta kończy się 20 stycznia. Następnie podano informację o 11 stycznia i godzinie 19:29, później 19:38 i 19:49. Ostatecznie informowano o godz. 19:48. Kilkadziesiąt minut później strona została usunięta.

Podobna informacja została również zamieszczona w biografii wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

UPDATE: Sources tell @BuzzFeedNews a "disgruntled staffer" is behind the State Department site's change of Trump and Pence's biographies. More TK. https://t.co/5Gbb3cEhRK