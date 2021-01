Zakończono śledztwo ws. śmierci 3-letniego Nikodema z Włocławka. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce chłopca i jej konkubentowi. Paweł K. został oskarżony o znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do jego śmierci. Mężczyzna miał stosować przemoc fizyczną oraz umieścić chłopca w wannie wypełnionej wodą. Nikodem zachłysnął się i udusił.

Do śmierci dziecka doszło 30 lipca 2019 roku w jednym z mieszkań przy al. Chopina we Włocławku. Zgon stwierdził wezwany na miejsce lekarz, który o sprawie poinformował policję, gdyż dziecko miało obrażenia świadczące o tym, że mogło zostać pobite. Jeszcze tego samego dnia matka dziecka i jej konkubent - 28-letnia Agnieszka S. oraz Paweł K. zostali zatrzymani przez policję

Prokuratura wszczęła następnie śledztwo, w ramach którego m.in. zleciła sekcję zwłok dziecka w zakładzie medycyny sądowej w Bydgoszczy. Lekarze stwierdzili rozległe obrażenia zewnętrze i wewnętrzne ciała chłopca.

Agnieszka S. oraz Paweł K. usłyszeli zarzuty. Teraz, półtora roku później, zakończyło się śledztwo ws. śmierci 3-latka.

Chłopiec miał ciężkie obrażenia ciała

Konkubent matki został oskarżony o znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do jego śmierci. Z aktu oskarżenia wynika, że używał wobec 3-latka przemocy fizycznej, uderzając go ręką i głową. Do bicia wykorzystywał także deskę kuchenną. Trzymał też trzylatka za nogi głową w dół i uderzał o siebie.

Według aktu oskarżenia potrząsał malca, szarpał, rzucał z wysokości na łóżko, albo unieruchamiał poprzez oklejanie taśmą przylepną, zmuszał do wyczerpującego stania w miejscu z rękami do góry i rozstawionymi nogami, zastraszał, groził wyprowadzaniem na spacer w uprzęży dla psa, a także krzyczał używając słów wulgarnych. Stosowana wobec dziecka przemoc fizyczna doprowadziła do powstania ciężkich obrażeń ciała.

Ostatecznie - zdaniem śledczych - Paweł K. umieścił chłopca w wannie wypełnionej wodą. 3-latek zachłysnął się wodą i udusił.

"Matka ułatwiła konkubentowi popełnianie przestępstw"

Akt oskarżenia obejmuje także matkę chłopca. Prokuratura oskarżyła ją o to, że dopuściła do fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem przez Pawła K., gdyż nie robiła nic, żeby uchronić 3-latka. Zdaniem śledczych ułatwiła ona konkubentowi popełnianie przestępstw. Dopuściła też do umieszczenia przez Pawła K. chłopca w wannie wypełnionej wodą, co doprowadziło do jego śmierci.

Oskarżeni pozostają tymczasowo aresztowani od 1 sierpnia 2019 roku. Ich sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy we Włocławku.

