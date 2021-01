500 plus w 2021 roku. Od lutego rusza nabór wniosków

1 lutego rozpocznie się internetowy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500 plus na okres od 1 czerwca br. do 1 maja 2022 roku. Drogą tradycyjną, czyli w urzędach i za pośrednictwem poczty, wnioski będzie można składać od 1 kwietnia.

Aby otrzymywać 500 plus po 31 maja br. należy ponownie złożyć wniosek.

ZOBACZ: Lubelskie: wójt zapowiada 500 plus dla urzędników, którzy się zaszczepią

Można to zrobić przez internet (m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej i platformy ePUAP) lub tradycyjnie, w formie papierowej w urzędzie czy za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków ruszy 1 lutego (drogą elektroniczną) i 1 kwietnia (drogą tradycyjną).

Prawo do świadczenia zostanie ustalone na rok (od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku).

500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Od momentu urodzenia dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku (świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem).

- Od początku funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do polskich rodzin trafiło ponad 127 mld zł. - Miesiąc w miesiąc 6,5 mln dzieci to świadczenie pobiera - mówiła w połowie listopada minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W budżecie na 2021 roku na program "Rodzina 500 plus" zarezerwowano 41 mld złotych.

WIDEO - Komorowski: miałem satysfakcję oglądając jedną z posłanek czmychających z Sejmu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/sgo/ polsatnews.pl