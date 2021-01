Grupę osób morsujących nad Jeziorem Jezuickim (woj. kujawsko-pomorskie) zaskoczyło pojawienie się paramotolotniarza, który podczas lotu wpadł do skutego lodem akwenu. Z uwagi na ciężki osprzęt, który miał na sobie, nie mógł wydostać się z zimnej wody. Dwóch morsów postanowiło pomóc mężczyźnie i uwolnić go z pułapki. W tym celu użyli kajaka.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 13 na Jeziorze Jezuickim, około 15 kilometrów od Bydgoszczy. W zimnej wodzie kąpała się wówczas grupa z Bydgoskiego Klubu Morsów.

Tuż po tym, jak wyszli z akwenu, nad taflą jeziora przelatywali paramotolotniarze. Jeden z nich wpadł do wody. Obciążony sprzętem próbował wdrapać się na lód, jednak bezskutecznie - poinformował portal Bydgoszcz998.

Morsujący użyli kajaka, by pomóc paralotniarzowi

Świadkowie zadzwonili po służby ratunkowe. Okazało się jednak, że jednym z morsów był strażak - Tomasz Molenda ze Żnina. Wraz z innym mężczyzną podpłynęli kajakiem do paramotolotniarza, by wyciągnąć go z lodowatej wody.

Potrzebujący pomocy powiedział im, jak bezpiecznie uwolnić go z uprzęży. Później we troje popłynęli do brzegu. Gdy na miejscu zjawili się strażacy mający wówczas dyżur, paralotniarz był już bezpieczny. Morsy ogrzali go, gdyż po nieplanowanej kąpieli był wyziębiony.

