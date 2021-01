Pierwszy feryjny weekend. Wielu turystów na górskich szlakach

Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR Rafał Mikler, w Świnickiej Kotlince w górnej część Doliny Gąsienicowej narciarz doznał urazu kolana i został przetransportowany na pokładzie śmigłowca do zakopiańskiego szpitala. Wcześniej poszkodowanego narciarza, który doznał bolesnego urazu pleców, ratownicy zwieźli skuterem z Hali Kondratowej.

ZOBACZ: Turyści wchodzą na zamarzniętą taflę Morskiego Oka. Ratownicy mówią o bezmyślności

Choć w całej Polsce, również w Tatrach, nieczynne są stoki narciarskie, to coraz więcej osób uprawia turystykę narciarską, czyli tzw. skituring. Specjalne narty umożliwiają podchodzenie w górę i jazdę w dół.

Dozwolony rodzaj turystyki

Ten rodzaj turystyki w Tatrach jest dozwolony pod warunkiem wystąpienia odpowiednio grubej pokrywy śnieżnej. Z uwagi na wyjątkowo mało śnieżną zimę w Tatrach szlaki dla narciarzy zostały udostępnione dopiero w ostatnich dniach.

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że w Tatrach nie ma jeszcze wystarczająco dużo śniegu do uprawiania turystyki narciarskiej w partiach szczytowych. Tam bowiem w wielu miejscach śnieg jest wywiany i odsłonięte są kamienie oraz roślinność. Dobrze pokryte śniegiem są za to szlaki do granicy regla górnego, w tym trakty prowadzące do schronisk

rsr/PAP