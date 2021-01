Na Wyspy Kanaryjskie napływa coraz więcej nielegalnych imigrantów

Morskie służby ratunkowe przechwyciły w czwartek największą liczbę osób u wybrzeży archipelagu - łódź z 56 osobami przy wyspie Hierro oraz pięć innych łodzi koło Gran Canarii ze 156 imigrantami.

W ciągu całego 2020 r. napływ imigrantów na wyspy wzrósł o ponad 750 proc. do ponad 20 tys. osób. Najwięcej - ponad polowa z nich - to młodzi Marokańczycy, a także mieszkańcy Afryki Zachodniej.

Four people have died on a boat carrying more than 40 migrants from northwest Africa to the shores of Tenerife in Spain's Canary Islands. pic.twitter.com/KCHK3av7P5