ZUS poinformował, że możliwość uzyskania wyższej emerytury dotyczy osób urodzonych w 1953 r., które wcześniej zakończyły pracę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r.

ZUS o "otwartej furtce" do wyższej emerytury

Czas na złożenie wniosku mija w poniedziałek 11 stycznia. - Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak dodał, osoba nadal pobierająca wcześniejszą emeryturę i niemająca jeszcze przyznanej emerytury powszechnej może złożyć o nią wniosek do ZUS-u.

- Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 r., to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach – poinformował rzecznik.

Niektórzy otrzymają wyrównanie od ZUS-u

Z informacji ZUS wynika, że do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Natomiast osoba mająca już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi nic robić. ZUS przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 r. i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej.

Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie.