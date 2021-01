Wypadek podczas nabierania wody. Mężczyzna wpadł do 22-metrowej studni

Strażacy uratowali mężczyznę, który wpadł do głębokiej na ponad 20 metrów przydomowej studni. 56-latek był przytomny, ale mocno wychłodzony. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 26 stopni Celsjusza. Trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości Przysieki koło Jasła (woj. podkarpackie). 56-letni mężczyzna wpadł do głębokiej na ponad 20 metrów studni.

- Był to najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna podczas nabierania wody, przechylił się i wpadł do studni - powiedział Polsat News podkom. Piotr Wojtunik, rzecznik policji w Jaśle.

Mężczyzna może jednak mówić o sporym szczęściu, bo jego wołanie o pomoc usłyszał sąsiad, który wezwał służby ratunkowe.

Wideo: mężczyzna wpadł do 22-metrowej studni

- Zanurzony w wodzie mężczyzna znajdował się na głębokości około 20 metrów. Przytrzymywał się łańcucha, na którym mieszkańcy domu spuścili mu wiadro - wyjaśnił w Polsat News bryg. Wacław Pasterczyk, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

56-latka udało się uratować. - Strażacy użyli do wyciągnięcia mężczyzny tzw. trójnogu. Jest to specjalne urządzenie, na którym jeden ze strażaków opuścił się do studni, przypiął mężczyznę i obaj zostali wyciągnięci na zewnątrz - opisał Pasterczyk.

Był przytomny, ale bardzo wyziębiony. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy oraz podali tlen. - Temperatura jego ciała w chwili przekazywania pogotowiu wynosiła 26 stopni Celsjusza - dodał strażak.

Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Sprawę wyjaśnia policja.

dk/msl/ polsatnews.pl, Polsat News