"Polska jest z ciebie dumna". Ostatnie pożegnanie Jolanty Fedak

W ostatniej drodze, oprócz członków rodziny i przyjaciół, Jolancie Fedak towarzyszyli przedstawiciele polskich władz, parlamentarzyści, europarlamentarzyści i samorządowcy. Wśród nich byli m.in. były premier Waldemar Pawlak, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska.

Uroczystości rozpoczęły się w czwartkowe południe od mszy świętej pogrzebowej w konkatedrze pw. św. Jadwigi sprawowanej pod przewodnictwem biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego.

Postanowienie prezydenta

Na początku mszy odczytano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu Jolanty Fedak Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej. W imieniu prezydenta Order przekazał mężowi zmarłej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

- Na przełomie starego i nowego roku swoją księgę życia doczesnego skończyła świętej pamięci Jolanta Fedak – żona, mama, koleżanka, minister, posłanka dzielnie zmagająca się przez lata z ciężką chorobą. Dzisiaj stajemy w tej wspólnocie (...) aby powiedzieć wobec boskiego wyroku – Boże dziękujemy, dziękujemy, że dałeś ją z jej miłością i służbą dla bliskich, z miłością i służbą dla rodziny Lubuszan i całej ojczyzny - mówił biskup Lityński.

List od marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"Czerpała radość z działania na rzecz innych"

"Była wspaniałym człowiekiem, serdeczna i życzliwa. Zawsze z największą odpowiedzialnością i zaangażowaniem podejmowała swoje obowiązki. Czerpała radość z działania na rzecz innych. Otwarta na każdego człowieka i jego sprawy, nie zaniedbywała nigdy interesu ogółu. W swojej pracy kierowała się dobrem Polski i bliskiego jej sercu regionu lubuskiego, a wyjątkowe osobiste zaangażowanie czyniło z niej znakomitego polityka i samorządowca" - napisała marszałek Witek.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Fedak była dumna z Polski i tego, że Polskę może reprezentować, a dzisiaj "Polska jest z ciebie dumna i dziękuje ci za twe dobre, godne, heroiczne życie. Dziękuję ci za wszystko, co dobre sprawiłaś nam, swoim najbliższym i naszej ukochanej ojczyźnie. Spoczywaj w pokoju. Cześć twej pamięci" - mówił prezes PSL.

Były premier Waldemar Pawlak mowił, że dla Jolanty Fedak wszystko, co robiła, miało poważny cel. - Politykę traktowała jak wielkie zobowiązanie do nieustannego działania dla wspólnego dobra. Upór i pryncypialność, a także umiejętność negocjowania tworzyły wyjątkową osobowość. Pamiętam osiągnięcia Joli w dialogu społecznym, gdzie sobie tylko znanymi sposobami po wielokroć doprowadzała do porozumienia związki zawodowe i pracodawców - powiedział były szef ludowców.

Dodał, że odeszła zbyt wcześnie, ale była kobietą spełnioną, która odnosiła sukcesy dzięki wiedzy, mądrości, kompetencjom i swoistemu urokowi, podchodząc "twardo do problemów i miękko do ludzi".

Jolanta Fedak była posłanką obecnej kadencji wybraną z listy PSL, członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa, a wcześniej jednym z wiceprezesów NKW PSL (2005-12). W rządzie Donalda Tuska była minister pracy i polityki społeczej (w latach 2007-11).

Urodziła się 21 września 1960 r. w Łazach koło Żar (Lubuskie). Z wykształcenia była politologiem, ukończyła Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Skończyła też studia podyplomowe z administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Szczecińskim.

Na początku lat 90. związała się z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przez kilka lat kierowała biurem PSL w Zielonej Górze i była bliską współpracownicą b. marszałka Sejmu Józefa Zycha. Od 2008 roku Jolanta Fedak była szefową lubuskiego PSL.

W 1998 roku została wicemarszałkiem woj. lubuskiego. Za rządów koalicji SLD-PSL w latach 2001-03 była wicewojewodą lubuskim. Po rozpadzie ówczesnej koalicji została sekretarzem urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim. W latach 2015-17 była prezesem Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Jolanta Fedak spoczęła na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

