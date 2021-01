Niespokojna noc w Waszyngtonie. Godzina policyjna po zamieszkach

Po wtargnięciu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, co doprowadziło do zamieszek, w efekcie których co najmniej jedna osoba nie żyje, a kilkanaście jest rannych, Kongres wznowił posiedzenie nad ostatecznym zatwierdzaniem głosowania Kolegium Elektorów, w którym zwyciężył prezydent elekt Joe Biden.

Kongres został zabezpieczony, ale sympatycy prezydenta Trumpa odchodząc spod Kapitolu zapewniają, że wrócą protestować w czwartek.

ZOBACZ: Zamieszki w USA. Twitter, Facebook i Instagram zablokowały konto Donalda Trumpa

Przed budynkiem zgromadziło się wieczorem więcej policji niż wczesnym popołudniem, są także oddziały Gwardii Narodowej, w tym skierowane z Wirginii. Gubernator Wirginii Ralph Northam ogłosił stan nadzwyczajny i godzinę policyjną w regionach stanu sąsiadujących z Dystryktem Kolumbii

WIDEO: Co najmniej 13 osób aresztowano, przejęto pięć sztuk broni, kilku funkcjonariuszy jest rannych. Policja wypiera protestujących sprzed Kapitolu, używając gazu łzawiącego i granatów hukowych - relacjonuje Magda Sakowska, korespondentka Polsat News w Waszyngtonie.







