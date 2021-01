Nie kierował pod wpływem narkotyków. Areszt dla kierowcy bmw, który wjechał w grupę pieszych

Sąd w Łowiczu aresztował na trzy miesiące kierowcę bmw, który we wtorek wjechał na chodnik i uderzył w grupę czterech osób wracających z pogrzebu we wsi Złaków Kościelny w powiecie łowickim (woj. łódzkie). Śmierć poniosły dwie osoby. 26-latkowi grozi do 8 lat więzienia.