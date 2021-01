Zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (1686), wielkopolskiego (1488), śląskiego (1391), kujawsko-pomorskiego (1300), pomorskiego (1148), warmińsko-mazurskiego (1082), łódzkiego (1058), zachodniopomorskiego (921), lubelskiego (658), podkarpackiego (654), małopolskiego (625), dolnośląskiego (599), podlaskiego (477), lubuskiego (368), opolskiego (222), świętokrzyskiego (218). 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 144 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 409 osób.

Ponad 17 tys. pacjentów w szpitalu

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 057 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1606 jest pod respiratorami - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 33 194 łóżka i 2967 respiratorów.

Oznacza to, że w całym kraju pozostaje 16 137 wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i 1361 respiratorów.

Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywa 162 514 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 5971 osób.

Resort poinformował też, że dotychczas wyzdrowiało 1 087 744 chorych na COVID-19.

Omówią kwestię zatwierdzenia preparatu Morderny

Europejska Agencja Leków (EMA) będzie kontynuowała w środę dyskusję o szczepionce przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Komitet ekspertów zbierze się, aby omówić kwestię zatwierdzenia preparatu.

Agencja wydaje opinię o szczepionce. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu preparatu do obrotu należy do Komisji Europejskiej.

W poniedziałek rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek, o czym poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk doprecyzował w poniedziałkowym "Graffiti", że w Warszawie wylądowało 360 tys. dawek.

Szef KPRM przekazał w poniedziałek, że w Polsce jest 670 tys. szczepionek firmy Pfizer.

- Po weryfikacji mamy ostatecznie 7517 zespołów szczepiennych i 6027 zgłoszonych punktów medycznych prowadzących szczepienia - mówił Dworczyk. Zapewnił, że wszystkie punkty zostały zweryfikowane przez NFZ. Punkty obejmują ponad 98 proc. gmin w Polsce, czyli ponad 96 proc. polskiej populacji. Dworczyk zapowiedział, że w poniedziałek zostanie opublikowana lista punktów, które będą realizowały szczepienia.

Z danych przygotowanych przez KPRM wynika, że w grupie "zero" jest ok. miliona osób, z kolei w grupie "pierwszej" obejmującej przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli i policjantów jest ok. 10 mln osób. Oprócz 4,6 mln szczepionek firmy Pfizer w pierwszym kwartale 2021 r. planowane jest również wykorzystanie dawek od firm Moderna (800 tys.) i CureVac (400 tys.). Oznacza to możliwość zaszczepienia ok. 2 mln 940 tys. osób.

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia, w grupie "zero" będą szczepieni również rodzice wcześniaków.