Biden: wzywam Trumpa, aby zażądał końca tego oblężenia

- Wzywam tę tłuszczę, by się wycofała i pozwoliła sprawować władzę na Kapitolu - apelował prezydent elekt USA Joe Biden w czasie swego przemówienia. - Wzywam Trumpa, aby wystąpił w telewizji i zażądał końca tego oblężenia, aby bronił konstytucji - dodał.

- Trwa bezprecedensowy atak na demokrację; to musi się skończyć - podkreślił prezydent elekt. - Sceny chaosu na Kapitolu nie odzwierdziedlają Ameryki i tym kim jesteśmy - zaznaczył.

- Cytadela Wolności - Kapitol - jest atakowany. Jest to atak na przedstawicieli narodu, na policję Kapitolu, która przysięgała ich chronić oraz na urzędników, którzy pracują w sercu naszej republiki - mówił Biden. - Jest to atak na najświętsze przedsięwzięcie amerykańskie, na wykonywanie woli narodu - podkreślił. - To musi się skończyć - dodał.

Biden: Te sceny chaosu okazują niewielką grupę ekstremistów

Jak zauważył, sceny chaosu na Kapitolu nie odzwierciedlają Ameryki i tego, kim Amerykanie są. - Pokazują niewielką grupę ekstremistów. (...) Musi się to skończyć. Teraz - oświadczył. Wezwał przy tym prezydenta Donalda Trumpa, by w telewizji zażądał zakończenia tego oblężenia.

W Waszyngtonie zwolennicy Trumpa wtargnęli do Sali obrad Izby Reprezentantów i Senatu. Według Fox News jedna osoba została postrzelona. Stronnicy Trumpa zamierzają przeszkodzić w oficjalnym zatwierdzeniu zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich.

