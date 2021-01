Posłanka karmiła piersią podczas posiedzenia sejmowej komisji. "Jest dobra w multitasking"

Marcelina Zawisza wzięła we wtorek udział w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, która zebrała się aby omówić realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

"Mistrzyni w działaniu na wielu frontach"

Podczas posiedzenia komisji posłanka Lewicy udowodniła, że można skutecznie łączyć obowiązki pracy w Sejmie z opieką nad małym dzieckiem i podczas zadawania pytań karmiła swojego synka piersią.

Sytuację jako pierwszy wychwycił dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski.

"Sejmowa komisja zdrowia. Posłanka Marcelina Zawisza zadaje właśnie pytanie, karmiąc dziecko :)" - napisał na Twitterze dołączając screen z transmisji sejmowej.

Sytuację skomentowali partyjni koledzy Zawiszy. "Marcelina jest dobra w multitasking" - napisała posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

"Marcelina mistrzyni w działaniu na wielu frontach" - skomentowała z kolei partia Razem.

Mimo, że większość komentujących zdjęcie była przychylna zachowaniu posłanki, nie wszyscy jednak podzielali zachwyty.

"Z dzieckiem do pracy... już widzę panie na kasach w Biedronce zajmujące się kasowaniem towarów i karmiące dzieci. Ileż by ciepłych słów usłyszały, że są nieefektywne... ale to wiadomo - lepszy sort - POLITYK" - napisał jeden z komentujących.

"Pokazówka kosztem dziecka. Tym bardziej że może zadać pytanie online" - skomentował inny.

Nie pierwsza taka sytuacja

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy taki przypadek w polskim Sejmie. Trzy lata temu podobnie zachowała się ówczesna posłanka Nowoczesnej Kornelia Wróblewska, która karmiła piersią swoją córeczkę w sejmowych ławach. "Karmię piersią i się tego nie wstydzę" - pisała w mediach społecznościowych.

Do podobnych sytuacji dochodziło również na świecie. Sprawa karmienia piersią w parlamencie rozgrzała swego czasu również opinię publiczną w Australii. Wszystko za sprawą senator Larissy Waters‏, która podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z karmienia swojej córeczki. "Jestem dumna, że moja córka Alia jest pierwszym dzieckiem nakarmionym piersią w parlamencie" - napisała wtedy senator Waters‏.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y