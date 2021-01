"Mamy 7 624 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: kujawsko-pomorskiego (913), mazowieckiego (824), wielkopolskiego (802), śląskiego (740), warmińsko-mazurskiego (601), zachodniopomorskiego (569), pomorskiego (534), łódzkiego (487), dolnośląskiego (481), lubelskiego (447), podkarpackiego (270), małopolskiego (233), podlaskiego (189), lubuskiego (93), opolskiego (93), świętokrzyskiego (88). 260 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ.

Z powodu COVID-19 zmarło 85 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 191 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1629 jest pod respiratorami – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 33 354 łóżka i 2957 respiratorów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wtorkowej konferencji prasowej pytany był m.in. o to, od czego zależy liczba przekazywanych szczepionek do poszczególnych szpitali oraz o to, że akcja szczepień na COVID-19 idzie wolno.

W poniedziałek rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek, o czym poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk doprecyzował w poniedziałkowym "Graffiti", że w Warszawie wylądowało 360 tys. dawek.

Szef KPRM przekazał w poniedziałek, że w Polsce jest 670 tys. szczepionek firmy Pfizer. Do tej pory zutylizowano 26 dawek.

- Po weryfikacji mamy ostatecznie 7517 zespołów szczepiennych i 6027 zgłoszonych punktów medycznych prowadzących szczepienia - mówił Dworczyk. Zapewnił, że wszystkie punkty zostały zweryfikowane przez NFZ. Punkty obejmują ponad 98 proc. gmin w Polsce, czyli ponad 96 proc. polskiej populacji. Dworczyk zapowiedział, że w poniedziałek zostanie opublikowana lista punktów, które będą realizowały szczepienia.

Z danych przygotowanych przez KPRM wynika, że w grupie "zero" jest ok. miliona osób, z kolei w grupie "pierwszej" obejmującej przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli i policjantów jest ok. 10 mln osób. Oprócz 4,6 mln szczepionek firmy Pfizer w pierwszym kwartale 2021 r. planowane jest również wykorzystanie dawek od firm Moderna (800 tys.) i CureVac (400 tys.). Oznacza to możliwość zaszczepienia ok. 2 mln 940 tys. osób.

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia, w grupie "zero" będą szczepieni również rodzice wcześniaków.