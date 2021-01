Hiszpania: Bezrobocie sięga 16 procent. Prawie 4 miliony ludzi bez pracy

Dane ministerstwa pracy i zabezpieczenia bazują na szacunkach hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń państwowych, zgodnie z którymi pod koniec 2020 r. składki pracownicze odprowadzało 360,1 tys. mniej osób niż przed rokiem.

Z komunikatu resortu wynika, że wskutek epidemii zahamowana została po raz pierwszy od sześciu lat tendencja wzrostu liczby pracowników, objętych państwowym systemem ubezpieczeń społecznych. Obecnie jest ich ponad 19 mln osób, czyli prawie o 2 proc. mniej niż pod koniec grudnia 2019 r.

Poziom bezrobocia nieznacznie poniżej 16 procent

Jak poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej w Madrycie sekretarz stanu ds. pracy Joaquin Perez Rey, na koniec 2020 r. poziom bezrobocia wyniósł w Hiszpanii nieznacznie poniżej 16 proc.

