Lokalni urzędnicy przyznali, że grupie dzieci przez pomyłkę podano minoksydyl - lek na porost włosów - zamiast omeprazolu, stosowanego w leczeniu refluksu żołądkowego.

Niewłaściwie oznakowany syrop został dostarczony do aptek w Grenadzie, Kantabrii i Walencji, gdzie chemicy przygotowali formułę do leczenia refluksu żołądka. Dochodzenie przeprowadzono po tym, jak o sprawie poinformowali rodzice. Okazało się, że problem dotyczy dwadzieściorga dzieci.

