Aktorka Anna Cieślak zaszczepiona poza kolejnością. Wydała oświadczenie

Cieślak zamieściła wpis o zaszczepieniu na Instagramie.

"Nie pierwszy raz miałam szansę zaangażowania się w ważną akcję prospołeczną. Wiedząc, jak wielu Polaków obawia się szczepionki, chciałabym dać świadectwo swojego zaufania do jej bezpieczeństwa. Wierzę naukowcom i lekarzom, którzy zalecają szczepienia, jako bezpieczną i skuteczną drogę do pokonania pandemii i powrotu do normalności. Warunkiem powodzenia ich misji jest nasz masowy udział w Narodowym Programie Szczepień" - napisała na Instagramie.

W poniedziałek wieczorem w programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski apelował do "wszystkich, którzy znajdują się na niechlubnej liście, aby jeszcze dziś się ujawnili". - To akt odwagi cywilnej - ocenił.

ZOBACZ: Niedzielski: jeśli rektor WUM wiedział o szczepieniach, powinien honorowo podać się do dymisji

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister odniósł się również do rzekomej akcji promującej szczepienia zorganizowanej przez WUM - Jeżeli chodzi o kwestie promocji, to jest to jedno z kłamstw, które krąży w przestrzeni publicznej, i trzeba to powiedzieć wyraźnie i jednoznacznie - przekazał Niedzielski.

Aktorka to kolejna osoba, która została zaszczepiona poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Według informacji Polsat News wśród zaszczepionych na COVID-19 znaleźli się również m.in. Radosław Pazura, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, czy Krzysztof Materna.

das/ml/ polsatnews.pl