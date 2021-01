Do zdarzenia doszło w środę, 30 grudnia, na peryferiach Oświęcimia. Po zmroku do jednego ze sklepów spożywczych w mieście wszedł zamaskowany mężczyzna, który grożąc ekspedientce bronią, zażądał wydania wszystkich pieniędzy.

Pomogli klienci

Chwilę później do sklepu wszedł mężczyzna, który widząc co się dzieje, próbował obezwładnić napastnika i wytrącić mu broń z ręki. Wywiązała się szamotanina, w trakcie której do sklepu weszło kolejnych czterech klientów, którzy błyskawicznie pomogli unieszkodliwić 49-latka.

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę. Funkcjonariusze zabezpieczyli również rewolwer gazowy, którym groził ekspedientce.

Policja Małopolska

Napastnik usłyszał już zarzuty i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem broni grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Podziękowania od policjantów

Policjanci z Oświęcimia podziękowali klientom sklepu za pomoc w ujęciu napastnika.

"Ogromne podziękowania za wyjątkowo odważne działanie należą się panu Tomaszowi, który błyskawicznie zareagował, przerywając działanie sprawcy. Wzorowym zachowaniem wykazali się również panowie: Maciej, Damian, Tobiasz i Rafał, którzy pomogli w ujęciu napastnika. W efekcie tak sprawnej, wspólnej, obywatelskiej interwencji sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku" - napisano na stronie oświęcimskiej policji.

dk/prz/ polsatnews.pl