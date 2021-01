USA: samolot uderzył w dom. Nie żyją trzy osoby

W domu w chwili katastrofy samolotu przebywało pięć osób. Rodzice i dzieci chwilę przed uderzeniem maszyny byli w salonie, gdzie dyskutowali, jaki film wspólnie obejrzeć - relacjonuje CNN. Niemal w ostatniej chwili wszyscy przenieśli się do innego pomieszczenia. Gdyby pozostali w salonie, liczba ofiar byłaby większa.

Nikt z domowników nie ucierpiał. Zginął jednak ich kot.

Według wstępnych informacji w katastrofie zginęły trzy osoby - pilot i pasażerowie samolotu.

W dom uderzył jednosilnikowy samolot typu Piper PA-24. Jak podaje "The Detroit News", za sterami maszyny siedział lokalny biznesmen z branży budowlanej, któremu towarzyszyli żona i syn.

Do tragedii doszło w sobotę, po godzinie 16 czasu miejscowego.

Jak informuje CNN, jeden z sąsiadów zdradził, że od zawsze, mieszkając w tym miejscu, najbardziej bał się katastrofy samolotu. Maszyny startują z pobliskiego lotniska Oakland/Southwest. Samoloty wzbijające się tam w powietrze, lub lądujące na pasie, z reguły przelatują nisko nad okolicą.

Here's what it looks like at the scene of the reported plane crash and subsequent house fire in Lyon Township: https://t.co/iluWFlZydX pic.twitter.com/4CqhnnfYo5