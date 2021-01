Szczepienia artystów. "Lekarze musieli ustąpić im miejsca w kolejce"

Rośnie liczba celebrytów, którzy zaszczepili się przeciw koronawirusowi zanim zrobili to lekarze i pielęgniarki. Zdaniem jednego ze studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, by podać preparat znanym osobom opóźniły się szczepienia tzw. grupy zero. Sposób przeprowadzenia akcji zbada specjalnie do tego celu powołana komisja.