Zmarł dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Miał koronawirusa

Informację o śmierci dyrektora szpitala podało w mediach społecznościowych starostwo powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim oraz przekazało wyrazy współczucia najbliższym zmarłego. Kułakowski zmarł 31 grudnia.

"Covid to nie fikcja"

"Odszedł od nas człowiek zasłużony o wielkim sercu, otwarty na potrzeby innych ludzi" - tak dyrektora placówki pożegnało Powiatowe Centrum Zdrowia w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie pracował Kułakowski.

Kułakowskiego wspomina również powiatowy sanepid w Nowym Dworze Gdańskim. "Wiadomość o śmierci Bogdana Kułakowskiego, dyrektora szpitala w Nowym Dworze Gdańskim niesie wielki smutek i niedowierzanie. Covid to nie fikcja, o czym cały czas przypominamy."

"Pan Dyrektor Kułakowski dał się nam poznać jako bardzo życzliwy, zawsze gotowy do pomocy sąsiad naszej stacji, także po prostu miły i dobry człowiek. Tyle razy widzieliśmy go przez okno, jak obładowany gadżetami pakował się do auta i jechał do ludzi, do mieszkańców. Już nie zdążymy tego okna otworzyć i się przywitać" - napisano.

Bogdan Kułakowski był wieloletnim radnym miejskim, członkiem Zarządu Powiatu Malborskiego i dyrektorem szpitala w Nowym Dworze Gdańskim.

pgo/msl/ polsatnews.pl