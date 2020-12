Jednocześnie weszła w życie uzgodniona 24 grudnia umowa handlowa zawarta między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Formalnie Wielka Brytania wystąpiła z UE 31 stycznia 2020 r., ale do końca 2020 r. trwał okres przejściowy, w którym nadal musiała wpłacać składki do budżetu Unii i przestrzegać unijnych praw oraz regulacji. W okresie tym Wielka Brytania stanowiła część jednolitego rynku UE i unii celnej.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to konsekwencja referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 r., w którym za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących.

Gibraltar będzie w strefie Schengen





Wielka Brytania osiągnęła w czwartek porozumienie z Hiszpanią w sprawie Gibraltaru, zgodnie z którym stanie się on częścią strefy Schengen, co pozwoli na swobodne przekraczanie granicy z Hiszpanią, ale nie zmieni się jego status jako terytorium brytyjskiego.





Jak poinformował brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab, porozumienie ma stanowić podstawę odrębnego traktatu między Wielką Brytanią a Unią Europejską na temat Gibraltaru.

"Do tego czasu wszystkie strony zobowiązały się do złagodzenia skutków zakończenia okresu przejściowego dla Gibraltaru, a w szczególności do zapewnienia płynnego przekraczania granicy, co niewątpliwie leży w najlepszym interesie ludzi żyjących po obu stronach. Pozostajemy niezachwiani w naszym poparciu dla Gibraltaru, a jego suwerenność jest zabezpieczona" - oświadczył Raab.

Szef gibraltarskiego rządu Fabian Picardo powiedział, że zawarte "za pięć dwunasta" porozumienie pozwala na uniknięcie najgorszych skutków twardego brexitu. O północy z czwartku na piątek kończy się okres przejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.