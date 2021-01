Powiedziała "tak" w górach i... runęła ze szczytu. A za nią narzeczony

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę grudnia. Ratownicy otrzymali informację o wypadku na Falkert (2308 m) w Karyntii (Austria). Jak się okazało - pomocy potrzebował 27-letni mężczyzna i 32-letnia kobieta, po tym jak spadli ze szczytu.

Jak mówi policja, oboje mieli duże szczęście. Skalisty teren, po którym w dół kobieta "przejechała" 200 metrów, był pokryty grubą warstwą śniegu.

Dopiero następnego dnia po wypadku ratownicy dowiedzieli się, co tak naprawdę para robiła na górze. 27-latek oświadczył się tam kobiecie. I wydawać by się mogło, że historia będzie miała szczęśliwe zakończenie, bo kobieta powiedziała "tak", ale wtedy doszło do tragedii.

Kobieta pośliznęła się i straciła równowagę. Nieprzytomną ratownicy zabrali do szpitala. Mężczyzna, który próbował ratować swoją narzeczoną również spadł, ale zaczepił się o skalną półkę, skąd helikopterem również trafił pod opiekę lekarską.

pgo/msl/ bild.de, The Sun