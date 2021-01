Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia, 1 stycznia

Mamy 11 008 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusemz województw: mazowieckiego (1453), wielkopolskiego (1249), pomorskiego (1027), kujawsko-pomorskiego (967), zachodniopomorskiego (951), śląskiego (885), warmińsko-mazurskiego (825), łódzkiego (704), dolnośląskiego (647), lubelskiego (388), małopolskiego (388), lubuskiego (343), podlaskiego (307), podkarpackiego (261), świętokrzyskiego (192), opolskiego (179). 242 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 122 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.

Zaszczepionych 47,6 tysięcy

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek, że w kraju zajętych jest 16 757 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19. Wszystkich takich miejsc jest 34 741. Pod respiratorami leży 1598 chorych. Wszystkich takich urządzeń dla chorych na koronawirusa zarezerwowano 3036 w całym kraju.

Kwarantanna obejmuje obecnie 164 643 osoby, a nadzór sanitarno-epidemiologiczny dotyczy 6183 osób. Wyzdrowiało 1 mln 46 281 chorych. W ciągu jednej doby z choroby wyszło 10 tys. 249 zakażonych.

Ministerstwo poinformowała także, że obecnie w Polsce zaszczepionych jest 47,6 tys. osób.

Szpitale czekają na dostawy szczepionek



Małopolskie szpitale zakończyły szczepienia przeciw COVID-19 preparatami z pierwszych dostaw i oczekują na kolejne, których spodziewają się na początku przyszłego tygodnia. Jak dotąd nie odnotowano poważnych, niepożądanych skutków szczepień. Urząd wojewódzki i małopolski oddział NFZ nie podają informacji nt. tego, jak przebiegają dotychczasowe szczepienia.

Na początku przyszłego tygodnia dostaw szczepionki Pfizer-BioNTech spodziewają się m.in.: w Krakowie - Szpital Uniwersytecki, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny, Szpital Miejski im. Gabriela Narutowicza i Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla; a także Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni, Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

ZOBACZ: Ponad 10 mln osób w 29 krajach zaszczepiło się przeciwko Covid-19

Do placówek tych, z wyjątkiem szpitali Dietla i Narutowicza w Krakowie, będą to kolejne już – drugie lub trzecie dostawy szczepionek. Szpitale Dietla i Narutowicza w poniedziałek otrzymają pierwsze preparaty i rozpoczną szczepienia swoich pierwszych pracowników. W szpitalu Dietla chce się zaszczepić ok. 400 osób (ok. 50 proc. kadry), a w Narutowicza – ok. 500 osób (ok. 50 proc. kadry).

Szpital Uniwersytecki od niedzieli do środy zaszczepił 825 pracowników – najwięcej jak dotąd w regionie, ale do szczepienia zostało mu jeszcze ponad 2 tys. członków swojego personelu. Łącznie w placówce tej zaszczepi się ok. 60 proc. kadry. Kolejnego transportu ze szczepionkami placówka spodziewa się w poniedziałek.

Można rozcieńczać szczepionkę

W Polsce rozpoczęły się szczepienia preparatem produkcji koncernu Pfizer/BionTech o nazwie Corminaty. Pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki Corminaty jest optymalne, dopuszczalne i bezpieczne - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Producent zalecał podawanie pięciu dawek, mimo iż w praktyce z jednej fiolki można uzyskać nawet do 7 dawek szczepionki.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionka Comirnaty jest podawana domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl dwóch dawek (po 0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Pojedyncza dawka dedykowana dla jednego pacjenta powinna wynosić 0,3 ml.

Trzecia fala koronawirusa

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni oraz zmęczenie. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i śmierć z powodu infekcji są osoby w podeszłym wieku, mające obniżoną odporność oraz pacjenci z innymi przewlekłymi chorobami.

ZOBACZ: Chińska szczepionka na koronawirusa. "Korzyści przewyższają ryzyko"

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła na tyle gwałtownie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca ogłosiła stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca tego roku.

