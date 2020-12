"Zasadzka na sprawiedliwego". Cały reportaż o św. Janie Pawle II

Sygnatariuszami listu są profesorowie polskich uniwersytetów. Najważniejsze zdanie w ich apelu brzmi: Dokładna analiza opublikowanego przez Stolicę Apostolską "Raportu na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Watykanu w odniesieniu do byłego kardynała Theodore'a McCarricka" nie wskazuje na żadne fakty, które dawałyby podstawę do oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

- Ta postać Jana Pawła właściwie dla wszystkich, także dla jego wrogów, była kimś. A teraz dla mas staje się kawałkiem śmiecia leżącego na ziemi, który można kopnąć, żeby poleciało jak najdalej od nas - powiedział prof. Jan Grosfeld, filozof Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sygnatariusz "Listu Profesorów".

Kim był McCarrick?

447 stron raportu napisanego po włosku i angielsku ujawnia prawdę o nadużyciach skompromitowanego dziś 90-letniego byłego kardynała, laureata prestiżowej nagrody od prezydenta Billa Clintona, częstego bywalca u prezydenta Georga W. Busha i kogoś, kto blisko współpracował z administracją Baracka Obamy.

McCarrick w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wyświadczył wiele usług rządowi USA. Watykański Raport daje do zrozumienia, że musiał być wielokrotnie sprawdzany przez amerykańskie służby specjalne, ale nawet one nie dotarły do prawdy.

- Cały czas do końca nie wiemy, kim był człowiek, który został kardynałem. Również w samym raporcie jest w jednym z przypisów zawarta taka sugestia, że był po prostu agentem służb specjalnych - przekazał ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, politolog UKSW.

"Jakaś granica została przekroczona"

Obrońcy papieża podkreślają, że ten atak nie jest niczym nowym. W 1991 r. kiedy Jan Paweł II był w Polsce i pielgrzymował od jednego miasta do drugiego, uczył o przykazaniach Dekalogu. Jeszcze przed wyjazdem do Rzymu, niektórzy zaczęli kontestować jego słowa: po co nam Dekalog, papież w Polsce to persona non grata.

- Właściwie można by to wyśmiać i żal mi tych ludzi naprawdę. Z drugiej strony chciałbym zapytać: ale o co ci chodzi? Co ty zrobiłeś w życiu, że masz prawo tak mówić - skomentował Arturo Mari, fotograf papieży i Stolicy Apostolskiej.

Jeszcze mocniej wobec oskarżycieli św. Jana Pawła II wyraża się jego student i przyjaciel.

- Dzisiaj widzę tylko takie małe płotki, jak ktoś powiedział, takie małe pieski, którym przeszkadza wielkość papieża - stwierdził prof. Stanisław Grygiel, filozof, Uniwersytet Laterański w Rzymie.

W podobnym tonie list napisali także byli opozycjoniści.

- Zobaczyłem pana posła Biedronia, który mówił, że plac Jana Pawła II we Wrocławiu powinien być przemianowany na plac imienia jego ofiar. Pomyślałem wtedy, że jakaś granica została wtedy przekroczona - stwierdził Aleksander Hall, sygnatariusz "Listu byłych opozycjonistów".

