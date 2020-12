Włoski senator porównał politykę UE do inwazji Niemiec na Polskę

Senator włoskiej prawicowej Ligi Alberto Bagnai porównał politykę Unii Europejskiej i proces integracji do inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. Jego wypowiedź podczas środowej debaty nad budżetem wywołała oburzenie włoskich polityków z różnych formacji.

W czasie dyskusji nad projektem budżetu senator opozycyjnej Ligi, z wykształcenia ekonomista, ostro krytykował rząd Giuseppe Contego za słabość polityki gospodarczej, brak zdecydowanego stanowiska i „godności” w UE oraz podporządkowanie regułom budżetowym konieczności zaciskania pasa. O jego przemówieniu informują w czwartek włoskie media.

Następnie powiedział: - Na fali europejskiej inspiracji 1 września 1939 roku Niemcy dokonały inwazji na Polskę, dążąc na swój sposób, który z upływem czasu się zmienił w formie, ale nie w treści, do celu zjednoczenia kontynentu na swój użytek i konsumpcję.

Słowa wywołały protest

Przeciwko tym słowom zaprotestowała prowadząca debatę przewodnicząca Senatu Maria Elisabetta Alberti Casellati z opozycyjnego ugrupowania Forza Italia. Przywołując polityka Ligi do porządku oświadczyła, że porównanie to jest "niestosowne do sytuacji". Zapowiedziała, że przeanalizuje wypowiedź Bagnai.

Oburzenie wyrazili politycy współrządzącej krajem Partii Demokratycznej.

- Porównanie sytuacji w Europie, która stawia czoła pandemii przy pomocy Funduszu Odbudowy, do nazistowskich Niemiec, które najechały na Polskę w 1939 roku, to kolejna perełka w kolekcji Ligi - oświadczył szef klubu centrolewicy w Senacie Andrea Marcucci. Dodał: "Szaleństwa Ligi nie przestają zadziwiać".

"Niesłychanie groźne" wystąpienie

Deputowany Partii Demokratycznej Emmanuele Fiano ocenił, że to "niesłychanie groźne" wystąpienie. - Bagnai bezkarnie przywołuje początek drugiego światowego konfliktu, czyli nazistowską inwazję na Polskę, co doprowadziło do likwidacji prawie całego narodu żydowskiego, milionów osób - powiedział.

- Jak można porównywać tę tragedię do jakiegokolwiek bieżącego zjawiska politycznego - zapytał Fiano. Zażądał, aby Alberto Bagnai natychmiast "przeprosił uroczyście miliony ofiar nazistowskiej przemocy".

Le parole del senatore leghista #Bagnai sono di una gravità inaudita.

Come si può paragonare quella tragedia a qualsiasi fenomeno politico contemporaneo?

Bagnai dovrebbe alzarsi in Senato e scusarsi solennemente con le milioni di vittime della violenza nazista.@emanuelefiano pic.twitter.com/HQYH6eMUH9 — Deputati PD (@Deputatipd) December 30, 2020

Wiceminister finansów Antonio Misiani komentując słowa polityka partii Matteo Salviniego stwierdził, że to "skandaliczne porównanie".

- Salvini i Liga powinni zdystansować się z prędkością światła od tego obłąkanego stanowiska - dodał.

O przemówieniu senatora Ligi i polemice na jego tle informują w czwartek włoskie media.

