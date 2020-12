W Gdańsku wydobyto z wody ciało. To może być zaginiona 24-latka

"Zakończono poszukiwania 24-letniej gdańszczanki. Tuż po godz. 13:00 z kanału portowego zostało wyłowione ciało kobiety. Na miejscu pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną. Policjanci cały czas pracują nad sprawą i szczegółowo sprawdzają okoliczności zdarzenia" - poinformowała w komunikacie KMP w Gdańsku.

Nie ma oficjalnego potwierdzenia, że odnaleziono ciało zaginionej 24-letniej Marty.

W akcji brała udział też Grupa Specjalna Płetwonurków RP. - Poszukiwania rozpoczęliśmy wczesnym przedpołudniem, ciało zostało znalezione kilka godzin potem w rejonie latarni w Gdańsku Wrzeszczu. Wyłowiliśmy je z morza kilkadziesiąt metrów od brzegu. Kobieta znaleziona była w zimowym ubraniu - powiedział Interii Maciej Rokus z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, która dołączyła do poszukiwań na prośbę rodziny 24-latki.

Wyszła z psem i nie wróciła

24-letnia Marta K. była ostatni raz widziana we wtorek w nocy 29 grudnia, kiedy to pomiędzy godz. 1 a 6 wyszła na spacer z psem i nie wróciła do domu. Była ubrana w granatową kurtkę i czarne buty, nie miała czapki. Nie zabrała ze sobą telefonu. W domu zostawiła wszystkie rzeczy osobiste.

We wtorek przed południem rodzina kobiety poinformowała o zaginięciu policję.

Trójmiejskie media podały, że pies został znaleziony przez spacerującego w mężczyznę na terenie Wolnego Obszaru Celnego.

Funkcjonariusze policji sprawdzili monitoring. Kamery w dniu 29 grudnia między godz. 2:00 a 3:00 zarejestrowały postać kobiety.

Policja sprawdzała w środę teren w pobliżu falochronu zachodniego w Brzeźnie m.in. z motorówek. Poszukiwania kontynuowane były także w czwartek z udziałem Grupy Specjalnej Płetwonurków RP i straży pożarnej. Nabrzeże przeszukiwało Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

hlk/msl/ polsatnews.pl, trojmiasto.pl, Interia