Zakazu samodzielnego przemieszczania się dzieci powinien być całą dobę - Paruch w "Graffiti"

- Pamiętajmy, że założenie jest jedno, podstawowe. Maksymalnie ograniczyć mobilność społeczną - powiedział w "Graffiti" Waldemar Paruch, politolog, były szef Centrum Analiz Strategicznych. Według niego przy ogłaszaniu obostrzeń doszło do niekonsekwencji, ale "generalnie nie zmienia to faktu, że one obowiązują". - Tak naprawdę decyzję podejmuje policjant - powiedział politolog.