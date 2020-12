Premier: nowy program wsparcia dla terenów popegeerowskich. 250 mln zł na inwestycje [OGLĄDAJ]

- Od dłuższego czasu zadajemy sobie pytanie, jak pomóc gospodarce po pandemii. Co trzeba zrobić, żeby móc się rozwijać - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w środę. - Krok naprzód jest niezbędny, różnego rodzaju kroki inwestycyjne, przyciąganie nowych miejsc pracy, to wszystko się dzieje, to wszystko staramy się wzmocnić - powiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki zapowiedział program pomocy dla najbardziej zaniedbanych obszarów w Polsce.

- Demony przeszłości z III Rzeczpospolitej muszą odejść w niepamięć - powiedział Morawiecki. - Jedną z pięt achillesowych był brak dbałości o obszary popegeerowskie. Wiele obszarów w Polsce zostało opuszczonych. To były obszary, które charakteryzowały się bardzo wysokim bezrobociem, które bardzo gwałtownie przyrosło, biedą, ubóstwem, brakiem perspektyw, ale także zwijaniem się usług publicznych. Wszyscy którzy odwiedzali te tereny i znają je, wiedzą doskonale, że to tam najszybciej zwijano kolej, zwijano połączenia autobusowe, zamykano poszczególne ośrodki kultury, biblioteki i inne instytucje publiczne - zaznaczył premier.

Dziś chcemy tę niesprawiedliwość w stosunkowo szybkim tempie naprawiać.

- Chcemy, żeby do tych terenów, miejscowości, wiosek, znowu zajrzała nadzieja - powiedział szef rządu, który przypomniał, że gdy pozostała część kraju w latach 90. dostrzegła po przemianach szansę, to tereny popegeerowskie charakteryzował marazm. Zdaniem szefa rządu wraz z przekształceniami własnościowymi rozpoczęła się tam walka o przetrwanie i "bardzo trudny czas".

- To są nasi rodacy i musimy im pomóc, wesprzeć ich. Dziś, u progu 2021 roku, ruszamy z programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. Wsparcie to jest realizowane w ramach szerokiego rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych. Z tych inwestycji już część środków poszła na te tereny. Ale dziś chcemy, by gminy mogły złożyć wnioski, które będą opiewały na kwoty: minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej, wodnej, wodno-kanalizacyjnej. Modernizację świetlic, bibliotek, a także rozwój placów zabaw i terenów rekreacyjnych - powiedział premier.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił także, że Polska jest w awangardzie krajów europejskich, które domagają się likwidacji rajów podatkowych. Dodał także, że polski rząd regularnie obniża podatki.

- Często zabieram głos w tej sprawie na forum międzynarodowym. Cieszę się, że po pięciu latach coraz więcej państw przyznaje, że sprawiedliwy międzynarodowy system podatkowy musi być podstawą nowej umowy społecznej - powiedział Morawiecki.

- Zapaść terenów popegeerowskich była widoczna gołym okiem. Mogę zapewnić, że efekt naszego programu w ciągu 12, 24 miesięcy także będzie widoczny gołym okiem - powiedział szef rządu. - Chcemy, by ta szarość odziedziczona po PRL-u i pierwszych 20 latach III RP nareszcie została rozświetlona - powiedział prezes Rady Ministrów.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl