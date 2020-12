Spotkanie Duda-Biden. Podano możliwy termin

"Po trudnych relacjach z Donaldem Trumpem Niemcy liczą na nowe otwarcie ze Stanami Zjednoczonymi. Chcą, aby Joe Biden - którego wybór potwierdzili w poniedziałek elektorzy - był w lutym w Monachium gościem dorocznego zjazdu poświęconego bezpieczeństwu. Wtedy też Biden poleciałby do Brukseli na szczyt NATO i UE. To byłaby więc pierwsza możliwość dla Andrzeja Dudy do poznania Bidena w roli prezydenta" - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

ZOBACZ: Joe Biden: nie ma podstaw, by kwestionować wyniki wyborów

Według dziennika, ten kalendarz może jednak się zmienić z powodu pandemii, a szczyt NATO zostać przesunięty. "Kiedy Andrzej Duda będzie miał okazję połączyć się z Bidenem, na razie nie wiadomo" - pisze "Rz". I jak dodaje, "nie ma też perspektyw, aby widział się z nim na marginesie uroczystości inauguracji 20 stycznia". Szczyt NATO okazją do rozmów "Amerykanie nie podali nam szczegółów tej uroczystości. W przeszłości Polskę i inne kraje reprezentowali na inauguracjach nowych prezydentów ambasadorowie" - mówi "Rzeczpospolitej" szef gabinetu Dudy Krzysztof Szczerski. Jak wskazuje "Rz", w tej sytuacji, aby poznać Bidena w nowej roli, polski prezydent musi stawiać na spotkanie wielostronne. ZOBACZ: Głosowanie Kolegium Elektorów. Joe Biden oficjalnie nowym prezydentem USA "Zdaniem Szczerskiego, pierwszą okazją do rozmów będzie szczyt NATO, który tradycyjnie zwołuje się po wyborze nowego przywódcy USA. Tym razem chciano to połączyć z udziałem Bidena w dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium w lutym. Jest jednak wielce prawdopodobne, że z powodu pandemii spotkanie w kwaterze głównej sojuszu zostanie przesunięte o parę miesięcy" - czytamy.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP