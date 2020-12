Mutacja koronawirusa w USA. Pierwszy przypadek zakażenia

"Mamy pierwszy przypadek Covid-19 B.1.1.7 w Kolorado, tego samego, który szerzy się w Wielkiej Brytanii" - napisał Polis na Twitterze.

Według stacji telewizyjnej CNN zakażenie koronawirusem VUI-202012/01, bo takie oznaczenie nadano w Wlk. Brytanii nowej odmianie koronawirusa, wykryto u dwudziestolatka z hrabstwa Elbert (Kolorado), który ostatnio nigdzie nie podróżował, musiał zatem zakazić się na miejscu. Nowy wariant odznacza się wyjątkowo wysoką dynamiką rozprzestrzeniania się i jest bardziej zakaźny - podkreślają amerykańskie media. Mężczyzna, u którego wykryto ten wariant koronawirusa, przebywa obecnie w izolacji.

"Będziemy uważnie monitorować ten przypadek (...) i przyglądać się wszystkim bieżącym danym dotyczącym Covid-19" – zapewnił gubernator.

