Miał maczetę, trzy razy chodził po pieniądze. Wpadł, gdy zabrał ponad 20 tysięcy

Gdy w Wigilię do szpitala w Jaworznie (woj. śląskie) trafił 47-letni ranny w rękę mężczyzna, personel zaczął wypytywać go, co się stało. Pacjent przyznał się, że został we własnym mieszkaniu napadnięty przez znanego mu napastnika, który groził mu maczetą. W końcu zranił go w rękę, aby wymusić 5 tys. zł. Medycy wezwali policję.